Nijerya'da miting izdihamı: 14 ölü

Nijerya'nin Port Harcourt bölgesinde iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) mitinginde gerçekleşen izdihamda 14 kişi öldü.

Port Harcourt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sözcüsü Kem Daniel-Elebiga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iktidar partisi APC lideri ve mevcut Devlet Başkanı Muhammedu Buhari'nin bölgede düzenlediği mitingde izdiham olduğunu açıkladı.

3 KİŞİ DE YOĞUN BAKIMDA

İzdihamda 14 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yoğun bakımda tedavi altında olduğunu söyleyen Daniel-Elebiga, izdihamda çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Öte yandan Devlet Başkanı Buhari, izdihamda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Ülkede 16 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi için APC'nin lideri Devlet Başkanı Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden (PDP) Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

Yaklaşık 84 milyon seçmen, ülke genelinde 120 bin farklı bölgede oy kullanacak.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 10:32