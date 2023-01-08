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Nijerya'da silahlı kişiler tren istasyonunda çok sayıda yolcuyu kaçırdı

Nijerya'nın Edo eyaletinde, tren istasyonuna saldırı düzenleyen silahlı kişiler çok sayıda yolcuyu kaçırdı.

Afrika 08.01.2023, 14:55 08.01.2023, 17:16
Nijerya'da silahlı kişiler tren istasyonunda çok sayıda yolcuyu kaçırdı

Polis sözcüsü Chidi Nwabuzor, kimliği belirsiz kişilerin, Igueben tren istasyonuna silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Nwabuzor, istasyonda etrafa ateş açan saldırganların, Itakpe-Warri trenini bekleyen çok sayıda yolcuyu kaçırdığı bilgisini paylaştı.

Saldırıda kaç kişinin kaçırıldığına dair açıklama yapılmadı.

Nijerya'da fidye için sık sık kaçırma olayları yaşanıyor.

#nijerya
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