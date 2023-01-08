Nijerya'da silahlı kişiler tren istasyonunda çok sayıda yolcuyu kaçırdı
Nijerya'nın Edo eyaletinde, tren istasyonuna saldırı düzenleyen silahlı kişiler çok sayıda yolcuyu kaçırdı.
Afrika 08.01.2023, 14:55 08.01.2023, 17:16
Polis sözcüsü Chidi Nwabuzor, kimliği belirsiz kişilerin, Igueben tren istasyonuna silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.
Nwabuzor, istasyonda etrafa ateş açan saldırganların, Itakpe-Warri trenini bekleyen çok sayıda yolcuyu kaçırdığı bilgisini paylaştı.
Saldırıda kaç kişinin kaçırıldığına dair açıklama yapılmadı.
Nijerya'da fidye için sık sık kaçırma olayları yaşanıyor.
Günün Anketi Tümü