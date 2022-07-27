Nijerya'da silahlı saldırı: 4 kişi öldü, 30'dan fazla kişi kaçırıldı

Talata Mafara Bölge Şefi Mansur Zainu, yerel basına yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin Zamfara eyaletine bağlı Talata Marafa bölgesine saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Zainu, 30'dan fazla kişinin kaçırıldığını bildirdi.

Kaduna bölge sakini Abubakar Usman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece silahlı kişilerin Kaduna eyaletine bağlı Chikun bölgesinde düzenlediği saldırıda onlarca kişinin kaçırıldığını söyledi.

Hükümet tarafından saldırılara ilişkin açıklamalar yapılmadı.

Motosiklet kullanımı yasaklandı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.