Nijerya’da vatandaşlara silah taşıma izni

Nijerya'nın kuzeydoğu kesimindeki Zamfara eyaletinde çetelere karşı korunmak amacıyla vatandaşlara silah taşıma izni verildi. Eyalette çetelerden en fazla etkilenen üç bölgede motosiklet kullanımı ve benzin satışı da yasaklandı.

Zamfara, silahlı çetelerin fidye için adam kaçırma, soygun ve şiddet eylemlerinin en yaygın olduğu eyaletlerin başında geliyor.

Ormanlık bölgelerde etkili olan silahlı çeteler, çiftçiler ile birlikte yolculuk yapanları özellikle hedef alıyor.

Zamfara ile Kaduna ülkede silahlı çetelerin en yaygın olduğu eyaletler içinde yer alıyor.

Zamfara Basın Yayın Genel Müdürü Ibrahim Magaji Dosara, Eyalet Valiliğinin karakollara şahıslara silah ruhsatı verilmesi için genelge gönderdiğini duyurdu.

Dosara, özellikle çiftçilere kendilerini savunmaları için silah da dağıtılabileceğini bildirdi.

Motosiklet kullanımı ve benzin satışına yasak

Dosara, Zamfara eyaletinde güvenliğin sağlanması için ilave güvenlik görevlileri istihdam edileceğini duyurdu.

Eyalet yönetiminin, çetelerden en fazla etkilenen üç bölgede motosiklet kullanımını ve benzin satışını da yasakladığını kaydeden Dosara, "Bu bölgelerde motosiklet sürenler suç işlemiş kabul edilecek ve güvenlik birimleri bu kişileri gördükleri yerde vurup öldürme hakkına sahip olacak.” dedi.

Kaynak: Euronews