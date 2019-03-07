Nijerya'da Zakzaki'nin destekçilerinden gösteri

Başkent Abuja'da toplanan yüzlerce kişi, iki yıldır tutuklu bulunan Zakzaki'nin serbest bırakılması için Area 10 Meydanı'ndan ABD Büyükelçiliği binasına kadar yürüdü.

"Zakzaki'yi serbest bırakın", "Mücadele olmadan özgürlük olmaz" ve "ABD, Nijerya'da terörizmi desteklemeyi bırak" yazılı pankartlar taşıyan grup, hükümet ve ABD aleyhine sloganlar attı.

IMN üyelerinden Abdullahi Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liderleri Zakzaki'nin tutuklanmasında ABD'nin parmağı olduğunu iddia ederek büyükelçilik önünde gösteri düzenlediklerini belirtti.

ABD'nin Abuja Büyükelçisi Stuart Symington'un pazartesi günü Kaduna Valisi Nasir Ahmad El-Rufai'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Musa, "ABD, ülkedeki IMN üyelerinin öldürülmesine ve liderimizin tutuklanmasına destek veriyor." dedi.

Nijerya ordusu, Şiilerin 12 Aralık 2015'te General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Kaduna'ya bağlı Zaria kentindeki Bakiyyetullah Hüseyniyesi'ne operasyon düzenlemişti.

Ordu, Şii din adamı İbrahim Zakzaki ve destekçilerinin hedef alındığı operasyonda 7 kişinin, İnsan Hakları İzleme Örgütü 300'den fazla kişinin öldüğünü iddia etmişti. IMN de en az 700 üyesinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Bu operasyonda Zakzaki'nin gözaltına alınması Tahran, Beyrut ve Yeni Delhi'de protestolara neden olmuştu.

Kaynak: AA



Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 18:20