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Nijeryalı fırıncılar artan maliyetler nedeniyle greve gidiyor

Ülkedeki ekmek üreticileri, artan maliyetleri protesto etmek amacıyla yarından itibaren ulusal grev başlatacaklarını duyurdu.

Afrika 20.07.2022, 17:57
Nijeryalı fırıncılar artan maliyetler nedeniyle greve gidiyor

Nijerya Ekmek Üreticileri Derneği Sözcüsü Babalola Thomas, yaptığı açıklamada, fırın malzemeleri ve dizeldeki sürekli artış nedeniyle fırınlarının "büyük kayıp" verdiğini belirtti.

Thomas, artan fırın maliyetleri nedeniyle iş yapmanın artık sürdürülebilir olmadığını kaydederek, bu durumu protesto için yarından itibaren uyarı amaçlı grev yapacaklarını ifade etti.

Grevin 4 gün süreceğini aktaran Thomas, hükümet gereken müdahaleyi yapmazsa grevin süresinin uzatılacağını bildirdi.

#nijerya #fırıncı #grev
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