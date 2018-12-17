Nijeryalılar Filistin için yürüdü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneybatısındaki Osun eyaletinde bir grup, Filistin'e destek vermek için adalet yürüyüş düzenledi.

Filistin'in Nijeryalı Dostları Derneğinin çağrısıyla Osun eyaletine bağlı Iwo kentinde bir araya gelen çok sayıda kişinin katıldığı yürüşte, "Filistin için adalet" ve "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

Dernek Başkanı Sheikh Daood Imran Molaasan, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletlere (BM) üye ülkelere Filistin devletini tanımaları çağrısında bulundu.

Molaasan, adalet yürüyüşlerine Filistin bayrağı Kudüs'te dalgalanana kadar devam edeceklerini belirterek, Filistinlilerin kurtuluş mücadelesine destek vermek için Müslüman olma zorunluluğunun bulunmadığını kaydetti.

Dernek Başkanı Molaasan, "Biz Nijeryalılar olarak, hak arayışında Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.