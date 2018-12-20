Nikaragua uluslararası gözlemcileri sınır dışı ediyor

Nikaragua, ülkedeki sosyal güvenlik reformlarına karşı nisan ayında başlayan protestolarda insan hakları ihlalleri yapıldığına ilişkin iddiaları araştıran uluslararası uzmanların ülkeden ayrılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığından Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro'ya gönderilen mektupta, kuruluşun bölgesel birimlerinin, "ülkedeki suç olaylarında ve şiddetin tırmanmasında sorumsuzca davrandığı" ileri sürüldü.

Mektupta, ülkedeki insan hakları gözlemcilerinin ziyaret süresinin sonlandırıldığı ifade edildi.

Bakanlığa çağrılarak yanlış bilgi yaymakla suçlanan gözlemcilerin bir an önce ülkeden ayrılmaları istendi.

Nikaragua hükümeti "darbe" girişiminin kurbanı olduğunu belirtirken, Dışişleri Bakanlığı da uluslararası uzmanların bu durumu raporlarında yansıtmadıkları kaydediyor.

- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

OAS, Nikaragua'da nisan ayında başlayan ve ağustos ortasında sona eren hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı.

Hükümet karşıtı protestoların eylül ayı sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada bir kişi yaşamını yitirmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

Nikaragua'da, 13 Aralık'ta, hükümet karşıtı gösterilere destek verdiği iddia edilen bazı sivil toplum kuruluşlarının yasal statüleri iptal edilmişti.

Kaynak: AA