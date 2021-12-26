Nobel Barış Ödüllü başpiskopos öldü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırk ayrımcılığı (apartheid) rejimine karşı mücadele eden Nobel Barış Ödülü sahibi Desmond Tutu'nun yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Afrika 26.12.2021, 13:02
Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Twitter'dan yaptığı açıklamada, başpiskopos Tutu’nun 90 yaşında, Cape Town’da öldüğü bilgisini paylaştı.
Ramaphosa, "Tutu, eşsiz bir vatanseverdi. Ruhunun huzur içinde yatması için dua edeceğiz." ifadesini kullandı.
Başpiskopos Tutu'ya, Güney Afrika'da apartheid rejimine karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle 1984'te Nobel Barış Ödülü verilmişti.
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