Nureddin el-Bahiri'nin avukatları meslektaşlarına seslendi

Avukatlar tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bahiri'nin "kaçırılması" ve bilinmeyen bir yere götürülmesinin, tüm uluslararası sözleşmeleri ve özellikle anayasanın "kişilerin yargı kararı ya da suçüstü hali olmaksızın tutuklanamayacağını" öngören 29'uncu maddesini ihlal ettiği ifade edildi.

Bahiri'nin durumunun ve ülkedeki kişi hak ve özgürlüklerinde yaşanan ihlallerin incelenmesi için acilen oturum düzenlenmesi çağrısı yapılan açıklamada, başta barolar birliği başkanı olmak üzere tüm avukatlardan Bahiri'ye destek vermeleri istendi.

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin ise Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirmişti. Şerafeddin, kararın keyfi değil hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Tunus'taki İşkenceyi Önleme Ulusal Kurumu'ndan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin, Binzert kentindeki bir hastanede tedavi altına alındığı ve açlık grevine başladığı belirtilmişti.

Hukukçu kimliğiyle tanınan Bahiri, Tunus'ta 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.