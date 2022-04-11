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Okul otobüsünü gasbettiler

Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde bir grup silahlı soyguncunun bir okul otobüsünü gasbettiği aktarıldı.

Afrika 11.04.2022, 15:41
Okul otobüsünü gasbettiler

The South African'ın haberine göre, çok sayıda silahlı soyguncunun bulunduğu grup, Standerton bölgesinde 65 öğrenci taşıyan seyir halindeki bir okul servisine saldırdı.

Haberde, soyguncuların araçtaki öğrencileri indirdikten sonra otobüsü alarak kayıplara karıştığı belirtildi.

Polisin, gasbedilen aracı bulmak için çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

#Güney Afrika #okul otobüsü
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