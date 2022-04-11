Okul otobüsünü gasbettiler
Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde bir grup silahlı soyguncunun bir okul otobüsünü gasbettiği aktarıldı.
Afrika 11.04.2022, 15:41
The South African'ın haberine göre, çok sayıda silahlı soyguncunun bulunduğu grup, Standerton bölgesinde 65 öğrenci taşıyan seyir halindeki bir okul servisine saldırdı.
Haberde, soyguncuların araçtaki öğrencileri indirdikten sonra otobüsü alarak kayıplara karıştığı belirtildi.
Polisin, gasbedilen aracı bulmak için çalışmalar yürüttüğü bildirildi.
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