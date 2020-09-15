Ömer Beşir, 5. kez hakim karşısında

Sudan'da halk protestoları sonucu geçen yıl darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in de sanıklar arasında bulunduğu eski rejimin üst düzey isimlerinin yargılandığı "1989 darbesi" davasının 5'inci duruşması yapıldı.

Ömer el-Beşir ve döneminden üst düzey 27 isim, 1989’da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal suçlamasıyla 5’inci kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, sanıkların ifadelerinin alınmasına devam edildi.

Başkent Hartum'daki Özel Ceza Mahkemesi Hakimi İsameddin Abdullah, sanıklardan Ahmed Abdurrahman'ın hastalığı dolayısıyla ileriki duruşmalara katılmaması, son duruşmada mahkemede hazır bulunmasını kararlaştırdı.

Hakim Abdullah, bir sonraki oturumun Hartum'daki Dostluk Kongre ve Toplantı Merkezi'nde ve 22 Eylül'de yapılmasına karar verdi.

Sanık yakınları, mahkeme bitiminde hükümet ve Başbakan Abdullah Hamduk'u protesto etti, yakınlarının serbest bırakılmasını istedi.

- Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Ömer el-Beşir'in 1989'da tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı Sudan ordusunun darbesiyle Cumhurbaşkanı Ahmed el-Mirgani ile Başbakan Sadık el-Mehdi görevlerinden alınmıştı.

Geçiş dönemi için kurulan yürütme ve yasama organı, "Ulusal Kurtuluş Devrimi" Komutanlığı Konseyi'nin Başkanlığına Beşir'i getirmişti. Beşir, 6 Ekim 1993'te kendisini cumhurbaşkanı ilan etmişti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Devrik lideri, yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmaktan 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, 70 yaşından büyük olduğu gerekçesiyle Ömer el-Beşir'in cezasını rehabilitasyon merkezinde çekmesine hükmetmişti.

Savcılık, 1989 darbesiyle anayasal düzeni bozmak suçlamasıyla Beşir ve yardımcıları hakkında 13 Mayıs 2019'da soruşturma başlatmıştı. Ömer el-Beşir'in ocak ayında savcıya ifade vermesinin ardından, eski Başbakan ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi 22 Haziran'da, Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Ali Hac ile partinin lideri ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Senusi de 20 Kasım'da ifadeye çağrılmıştı.

Sudan’da sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal suçlamasıyla açılan 1989 darbesi davasının ilk duruşması 21 Temmuz’da yapılmıştı.

Kaynak: AA