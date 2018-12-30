Ömer Beşir'e güvenlik güçlerinden destek

İçişleri Bakanı Ahmed Bilal, Beşir ile Hartum'daki polis şefleri arasındaki görüşmede “Beşir'e tam desteğimizi duyuruyoruz” sözleriyle arkasında durduklarını ifade etti.

Güvenlik güçlerinin “ekonomik durumu ülkenin aleyhine kullanmaya çalışanların seçimleri alevlendirmeye” izin vermeyeceğini söyledi.

Bilal, “Değişime güç vermenin tek yolu seçimlerden geçiyor,” dedi.

Emniyet Genel Müdürü Al-Tayeb Babikir Ali ise, güvenlik güçlerinin “ Protesto gösterileri sırasında soygun ve hırsızlık olaylarında yapan suçluları” takip ettikleri kaydetti.

“Değişim yalnızca seçim yoluyla sağlanacak, başka bir araçla değil” dedi.

Sudanlı yetkililer, bazı Sudan devletlerini bu ayın başlarında artan fiyatlara ve temel emtia kıtlıklarına karıştıran sokak gösterilerinde en az 19 kişinin öldürüldüğünü söylüyorlar.

