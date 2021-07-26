Ömer Çelik: Tunus'ta demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz

Çelik, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yaşananların siyasi meşruiyete yönelik bir darbe olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır. Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus'ta anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir."

Tunus'ta anayasal düzene dönülmesi çağrısında bulunan Ömer Çelik, "Kardeş Tunus halkına bu kötülüğü yapanlar kendi ülkelerine zarar veriyorlar. Tunus halkı, mevcut krizi birlik ve beraberlik içinde aşabilecek imkan ve tecrübeye sahiptir. Bu ancak Anayasal düzene hemen geri dönülmesi ile mümkündür." paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunus'un demokratik kazanımlarına destek verdiğine işaret eden AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle devam etti:

"Tunus'ta halkın demokratik iradesini destekliyoruz. Demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz. Tunus halkının yüksek demokratik iradesine herkes saygı göstermelidir. Türkiye ile Tunus arasında, kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar bulunmaktadır. Türkiye, Tunus halkının yanındadır ve demokrasi mücadelesine saygı duymaktadır. Cumhurbaşkanımız, her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına destek verdi. Cumhurbaşkanımız güçlü bir şekilde Tunus halkının demokratik mücadelesinden yana oldu. Tunus demokrasisini desteklemeye devam edeceğiz."

AA