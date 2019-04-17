Ömer el-Beşir bu sabah Kober Hapishanesi'ne sevk edildi

Sudan’ın cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, Salı günü geç saatlerde başkent Hartum’daki Kobar hapishanesine taşındığı bildirildi.
Hapishaneden ismi belirtilmeyen bir kaynak, Beşir'in hapishanede yalnız ve sıkı güvenlik altında tutulduğunu belirtti.
Aile kaynakları, geçtiğimiz Perşembe günü ordunun görevinden alınmasından bu yana, Beşir'in Savunma Bakanlığı’nı da barındıran kompleksin içindeki cumhurbaşkanlığı ikametgahında gözetim altında tutulduğunu söyledi.
Ordu haftalardır süren protestolarının ardından Beşir'i görevden aldı. Protestolar hala devam ediyor.
Uganda, Sudan’ın devrik lideri Beşir'e iltica etme hakkı verme niyetinde olduğunu söyledi.
Kaynak: www.dunyabulteni.net