Omicron Nijer'e de ulaştı

Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, Tıbbi Araştırma Merkezinin (CERMES) yaptığı analizler sonucu ülkede omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk kez kasımda Afrika ülkeleri Bostwana ve Güney Afrika'daki Kovid-19 hastalarından alınan numunelerde görülen omicron varyantını, 26 Kasım'da "endişe verici varyant" kategorisine almıştı.

Nijer Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ilk vakanın 29 Mart 2020’de görüldüğü ülkede şimdiye kadar 7 bin 331 vaka kaydedilirken, 274 kişi hayatını kaybetti.