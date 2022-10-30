Ordu güçlerine pusu: 13 ölü
Burkina Faso'da ordu güçlerine pusu kuruldu. Saldırıda13 asker hayatını kaybetti.
Burkina Faso'nun güney kesiminde ordu güçleri pusuya düşürüldü.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı, 29 Ekim günü ülkenin güneyindeki Natiaboni yerleşimi yakınlarında düzenlendi.
Bölgedeye gitmekte olan Burkina Faso askeri konvoyu El Kaide'nin Batı Afrika kolu Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin'e (CNİM) bağlı güçlerin saldırısına uğradı.
Saldırıda konvoyda bulunan güçlerden 13 askerin öldüğü, 4 askerin yaralandığı bildirildi.
CNİM unsurları çok sayıda askeri araca, silaha ve mühimmata el koydu. Askeri güçlerin saldırının ardından bölgeden çekildiği ifade edildi.
Burkina Faso'da son dönemde saldırılarda hızlı bir artış yaşandığı dikkat çekiyor.
Ülkede yılın başında ve Eylül ayı sonunda gerçekleştirilen askeri darbeler de kötüleşen güvenlik ortamı gerekçe gösterilerek tertip edilmişti.
Ancak darbelerin ardından ülkedeki güvenlik durumunun, alınan sert önlemlere rağmen iyileşmediği kaydediliyor.
Kaynak: Mepa News