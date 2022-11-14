"Ordunun koruyacağı sivil yönetim istiyoruz"

Burhan, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki Merhiyyat Askeri Üssü'nde bir konuşma yaptı.

- "İkili siyasi anlaşma yok"

Asker ve belirli bir siyasi grup arasında iki taraflı bir "siyasi anlaşma" olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Burhan, "İkili siyasi bir anlaşma yok. Bir belge aldık, üzerinde de ordunun gücünü, birliğini ve haysiyetini korumak için yorumlarımızı ve değişiklikler önerimizi yaptık." değerlendirmesini yaptı.

Burhan, ordunun, siyasi güçlerin uzlaşmalarını ve partizan kotalarından uzak sivil bir hükümet kurmalarını istediğini söyledi.

Doğu komşusu Etiyopya ile yaşanan gerginlikle ilgili olarak Burhan, "Etiyopya ile sınırda veya Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği büyük Rönesans (Hedasi) Barajı'nda sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz ve iyi bir hızla ilerliyoruz. Komşularımızla uzlaşma arıyoruz." ifadelerini kullanarak, komşu ülkelerle ilişkilerinin dengeli olduğunu ve herhangi bir gerilimden etkilenmediğini ileri sürdü.

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizma, 10 Kasım'da, Sudan'daki asker ve siviller arasında "temel mutabakata" ulaşıldığını açıklamıştı.

- Avukatlar Sendikasının "geçiş anayasası taslağı"

Sudan Avukatları Sendikası Yürütme Komitesi, 10 Eylül'de, "Devletin şekli, anayasa ve hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler, federal yönetim sistemi, geçiş döneminin kurumlarını ve görevleri"ni içeren "2022 geçiş anayasası taslağı"nı yayınlamıştı.

BM, AfB ve IGAD'dan oluşan üçlü mekanizma ile ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden oluşan dörtlü mekanizma, asker ile siviller arasındaki çözümde bu taslağı esas alıyor.

Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti'nin de desteklediği anayasa taslağı, eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDG)-Merkezi Konseyi tarafından desteklenirken, sahadaki diğer güçler onun dış güçler tarafından tasarladığını ileri sürerek reddediyor.

- Sudan ve Etiyopya arasındaki Hedasi Barajı ve sınır anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda 20 Şubat 2022'de ilk kez elektrik üretimine başlanmıştı.

Sudan ve Etiyopya sınırında yer alan verimli topraklarıyla bilinen tartışmalı Faşaka bölgesinde de yıllardır karşılıklı sınır ihlalleri ve tacizler yaşanıyor.