Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bombalı saldırı: 3 BM askeri öldü
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Ouham-Pendezone bölgesinde, bombalı saldırı sonucu 3 Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askeri yaşamını yitirdi.
Afrika 04.10.2022, 23:19
Ulusal basındaki haberlere göre, Ouham-Pendezone bölgesine bağlı Kaita köyü yakınlarında devriye gezen BM barış gücü askerlerine, kimliği belirsiz silahlı bir grup bombalı saldırı düzenledi.
Saldırıda 3 Bangladeşli barış gücü askeri hayatını kaybetti.
Yaralılar, şehir merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Saldırıyla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
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