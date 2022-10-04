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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bombalı saldırı: 3 BM askeri öldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Ouham-Pendezone bölgesinde, bombalı saldırı sonucu 3 Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askeri yaşamını yitirdi.

Afrika 04.10.2022, 23:19
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bombalı saldırı: 3 BM askeri öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Ouham-Pendezone bölgesine bağlı Kaita köyü yakınlarında devriye gezen BM barış gücü askerlerine, kimliği belirsiz silahlı bir grup bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 Bangladeşli barış gücü askeri hayatını kaybetti.

Yaralılar, şehir merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Saldırıyla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
#Orta Afrika Cumhuriyeti #bombalı saldırı
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