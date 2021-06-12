Orta Afrika Cumhuriyeti’nin yeni başbakanı belli oldu

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 10 Haziran’da istifa eden Firmin Ngrebada’nın yerine Bakanı Henri Marie Dondra başbakan olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera’nın eski Maliye Bakanı Henri Marie Dondra'yı başbakan olarak atadığı belirtildi.

Ülkede 27 Aralık 2020’de yapılan seçimlerde, oyların yüzde 53,92’sini alan Faustin Archange Touadera cumhurbaşkanı seçilmişti.

AA