Orta Afrika’da tehlikeli çatışma

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ordu ve milisler arasında savaşta en az dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Çatışmalar ülkenin en büyük şehri ve başkenti olan Bangui'nin Müslüman mahallesi olarak bilinen PK5 bölgesinde meydana geldi.

Sağlık kaynakları, üç kişinin cesetleri Bangui’de bulunan Ali Babolo camisine getirildiğini söyledi. Cesetleri taşıyan taksiye açılan ateş sonucu taksi şoförü de hayatını kaybetti.

Olaylarda 20 kişi de yaralandı.

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Orta Afrika Cumhuriyeti, 2013 yılında meydana gelen ihtilalden sonra sık sık çatışmalara sahne oluyor.

Hristiyan gruplarla Müslüman topluluk arasında alevlenen çatışmalarda çok sayıda sivil de zarar görüyor.

Fransa’nın müdahale ettiği ülkede 2013 ila 2016 yılları arasında çok sayıda çatışmalar yaşandı.

Ülkenin başkentinde ve şehir merkezlerinde hükümet egemenliği söz konusu iken ülkenin genelinde ve özellikle kırsallarda milis güçlerin hakimiyeti olduğu belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 14:56