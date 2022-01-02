Parlamentondaki yangın kısmen kontrol altına alındı

Güney Afrika parlamento binasında sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Eski kurul olarak bilinen parlamentonun üst kanadındaki yangın kontrol altına alınırken yeni binada söndürme çalışmalarının öğleden sonra itibariyle devam ettiği bildirildi.

Yangında yeni binanın çatısı tamamen çökerken olayla ilgili olduğunu düşünülen elli yaşlarında bir adam göz altına alındı. Yetkililer yangın söndürme sisteminin vanasının kapatıldığını bu nedenle çalışmadığını açıkladı. Yangının çıkış nedeninin ise henüz tespit edilmediği açıklandı.

Cape Town şehrinde yer alan yerleşkede genel kurul salonunun bulunduğu binanın çatısından alevler yükseldiği ve duman çıktığı gözlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de alevlerin parlamentonun üst kanadının olduğu bölümlerle genel kurul salonunun olduğu kısımda alevler görülüyor.

Parlamento tatilde olduğu için içeride oturum olmadığı bildirildi. Yangında şu ana kadar herhangi bir yaralanma rapor edilmedi.

Yangın ülkenin ayrımcılık karşıtı dini liderlerinden Desmond Tutu'nun parlamentonun hemen yanında yapılan cenaze töreninden saatler sonra meydana geldi.

Cape Town'daki parlamento binaları 3 bölümden oluşuyor. İlk meclis olan en eski bina 1884 yılında tamamlandı. 1920'lerde ve 1980'lerde yapılan diğer eklemelerde ise genel kurul salonu bulunuyor.

Kaynak: Euronews