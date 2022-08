Pazar ayinine giden rahibeler kaçırıldı

Nijerya'da yerel dini kurumdan yapılan açıklamada, silahlı şahısların bir otoyolda 4 Katolik rahibeyi kaçırdığı bildirildi.

Silahlı çetelerin özellikle ülkenin kuzeybatısındaki otoyollar ve köylerden insanları fidye için kaçırması yaygın bir uygulama olarak biliniyordu. Kaçırma olayları ülkenin diğer bölgelerinde de görülmeye başlandı.

The Sisters of Jesus the Saviour (Kurtarıcı İsa'nın Kız Kardeşleri) dini kurumunun genel gekreteri Zita Ihadoro tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Nijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinden Imo eyaletine giden 4 rahibenin yol üzerinde kaçırıldığı ifade edildi.

Rahibelerin pazar günü düzenlenecek bir şükran ayini için seyahat ettiği belirtildi.

Ihedoro, "Hızlı ve güvenli bir şekilde kurtarılmaları için derin dualarımızla yalvarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nijerya ordusu ülkenin kuzeybatısında köy ve kasabalardan insan kaçıran silahlı gruplara karşı hava saldırıları başlatmıştı.

