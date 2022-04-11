Polisario Cephesi, İspanya'nın tutumundan memnun değil

Batı Sahra’da ayrılık yanlısı Polisario Cephesi, İspanya’nın bölgeyle ilgili son dönemde aldığı tutumları gerekçe göstererek “temaslarını” askıya aldığını duyurdu.

Polisario Cephesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İspanya hükümeti ile Sahra halkının “davasını kullanmaktan uzaklaşana kadar” temasların askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, “Sahra halkının kendi kaderini tayin etme ve uluslararası alanda tanınmış ülkesinin sınırlarına saygı gösterene kadar İspanya Hükümeti ile temaslarını askıya almıştır.” İfadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, kararın, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in “Batı Sahra’da Sahra halkının bağımsızlığına ilişkin devredilemez haklarının alınmasına” yönelik planlara destek vermesinin ardından verildiğine işaret edildi.

İspanya Başbakanı Sanchez, 14 Mart’ta Fas Kralı 6. Muhammed'e Rabat yönetiminin Batı Sahra sorununun çözümü için önerdiği "özerklik planını" doğru bulduklarını ifade eden bir mektup göndermişti.

Batı Sahra sorunu

İspanya'nın eski sömürgesi Batı Sahra'dan 1976 yılında çıkmasıyla Fas bu bölgeyi topraklarına katmış ve ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında günümüze kadar devam eden sorunlar başlamıştı.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.