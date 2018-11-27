Prens gelmeden Tunus karıştı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turuna çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkelerine gerçekleştireceği ziyarete tepki gösteren Tunuslular başkentte gösteri düzenledi. Başkent Tunus'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan yüzlerce gösterici, ziyaretine saatler kalan Bin Selman'ı protesto etti.

Ellerinde Tunus'un yanı sıra Filistin, Cezayir, Moritanya ve Mısır bayrakları bulunan göstericiler, "Halk, vatandaşlar, Tunus toprağı satılık değildir", "Halk Bin Selman'ın kovulmasını istiyor" yazılı dövizler taşıdı.

Kaynak: AA



