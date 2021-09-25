Protestocular petrol boru hattını kapattı: Çözüm sunulmazsa iletişimi de keseceğiz

Bica Kabilesi Yüksek Konseyi lideri Muhammed Oşek, Cuba Barış Anlaşması'nın Doğu bölgesiyle ilgi maddelerine, bölgenin marjinalleştirilmesine ve yeterli kalkınma yatırımları alamamasına tepkilerinin şiddetini arttırmak amacıyla başkent Hartum'a petrol taşıyan Kızıldeniz eyaletindeki Haya istasyonundaki tek boru hattını kapattıklarını söyledi.

Oşek, "Hükümet tarafından çözüm girişimi sunulmazsa Kızıldeniz eyaletinde internet ve iletişim kablolarının kesilmesini kapsayan başka adımlarımız da olacak." dedi.

Bica Kabilesi Yüksek Konseyi lideri, konseyin destekçilerinin 9 gündür Hartum-Port sudan karayolu ve Kızıldeniz'deki limanları kapatma eylemini sürdürdüğünü kaydetti.

Konseyin destekçileri, 23 Eylül'de Uluslararası Port Sudan Havalimanı'nı dün de Kesele eyaletindeki havaalanını ulaşıma kapatmıştı.

Doğudaki Bica kabilesi konseyinin liderlerinden Ahmed Musa da hükümetin feshedilmesi, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de silahlı hareketlerle imzalanan barış anlaşmasının Sudan'ın doğusuyla ilgili maddelerinin iptali, bölgeyi ilgilendiren konularda hükümetle müzakere platformu oluşturulması, kaynakların bölgeye verilmesi ve bölgenin merkezi yönetimde temsili gibi talepleri karşılanana dek protestoların süreceğini dile getirmişti.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmanın bölgeyi marjinalleştireceği endişesini taşıyan Bica kabilesi, Cuba Anlaşması'nın iptalini, doğu meselelerini ele alacak ulusal bir kongre düzenlenmesini ve bölgenin kalkınma projelerinden daha fazla pay almasını talep ediyor.

AA