Rabat'ın en eski kitabevi zamana meydan okuyor

Yarım asırdan uzun süredir Fas halkına hizmet veren Rabat'ın en eski kitapçısı "Talib Kitabevi", tüm dünyayı saran teknolojinin kitabın önüne geçtiği bir dönemde değişen zamana ve unutulmaya direniyor.

AA muhabirine konuşan Talib Kitabevi'nin sahibi Halid el-Miknasi, kitabevinin bir zamanlar alimlerin, düşünürlerin ve aydınların uğrak yeri olduğunu söyledi.

Lise yıllarında babasına yardım ederek kitapçılığı öğrendiğini söyleyen Miknasi, Talib Kitabevi'nin de önceki kitapçıların makus talihini paylaşarak kapanmaması için ülkede sektörü destekleyen sorumlu kişilerden mektupla yardım istediğini aktardı.

5. Muhammed Caddesi'nde, Lakza antik kentine yakın bir mevkide bulunan kitabevi, giyim, gıda ve teknoloji mağazalarının arasında zamana direniyor.

Her sabah kitabevini ailesinin rızkını kazanmak bilinciyle açtığını söyleyen Miknasi, her yaş ve gruptan vatandaşın kitap ihtiyacını karşılamaya çalıştığını belirtti.

Kitabevinin kuruluşu yarım asırdan daha ötesine dayanıyor ve eski kitapların bulunabildiği tek kitabevi olduğu için değişen zamanın şartlarına rağmen varlığını sürdürmeye çalışıyor.

Herkesin zamanın şartlarına göre hareket ederek, elektronik ürünler ve hazır gıdalar satmaya başladığını söyleyen Miknasi, zamanın acımasız olduğunu, değişen zamanla vatandaşların isteklerinin de değişime uğradığını vurguladı.

Kardeşi Muhammed'le modern zamanın şartlarını umursamadan bildikleri işi yapmaya çalıştıklarını söyleyen Halid, "Edebiyat ve bilim meşalesini söndürmeye çalışan kuvvetli ve şiddetli rüzgarlara rağmen kitapçılık değerini korumaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alimlerin, mütefekkirlerin ve entelektüellerin uğrak yeriydi

Kitabevinin, geçmişte birçok meşhur Faslı alim, mütefekkir ve entelektüelin uğrak yeri olduğunu hatırlatan Miknasi, "Kitabevi, önceleri ziyarete gelen alimlerin ve fikir insanlarının sohbet ettiği küçük bir kitabevi olarak biliniyordu. Daha sonra, yazma eserlere ve kültür kitaplarına meraklı babamın Mısır'dan kitap getirtmeye başlamasıyla yurt içinde ve yurt dışında ünlenmeye başladı." dedi.

Hala kültür kitaplarına değer verdiklerini söyleyen Miknasi, piyasada artık basılmayan kitapları bulmak zor olsa da müşteriler için araştırıp bulmaya çalıştıklarını belirtti.

"Kitabevleri ilim ve kültür sancağını taşıyor"

Fas Kültür Bakanlığının kitapçılara şu ana kadar destek vermediğini söyleyen Miknasi, "Kitabevleri ilim ve kültür sancağını taşıyor, bu yüzden devleti tüm kitapçılara destek vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Kitaplara ilginin azaldığı bugünlerde, "devletin gerekli önlemleri alarak bu ilim yuvalarını" desteklemesi gerektiğini kaydeden Miknasi, "Günümüzde kitaplara olan talep azaldığı için kitabevleri kapanıyor. Aynı kaderi sinema salonları da paylaşacak gibi." ifadelerini kullandı.

Miknasi, son zamanlarda Rabat ve Tatvan şehirlerinde birçok kitabevinin kapandığını belirterek, internet üzerinden kitap satışını ise teklifler olmasına rağmen şimdilik düşünmediğini ifade etti.

Fas'ta hükümete bağlı Ulaştırma Düzenleme Dairesinin 2018 yılında yayımladığı rapora göre, vatandaşların yüzde 71,2'si kitap okumuyor, Faslıların yüzde 11,3'ü yarım saatten az, yüzde 6,7'si ise yarım saat ile bir saat arasında kitap okumaya vakit ayırıyor.

AA