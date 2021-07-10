Refah Partisi'nden zafer

Ulusal Seçim Komisyon Başkan Yardımcısı Woubshet Ayele, başkent Addis Ababa'da yaptığı açıklamada, ülkede 21 Haziran'da düzenlenen genel seçimlerde Başbakan Abiy Ahmed'in öncülük ettiği iktidardaki Refah Partisi'nin, seçmenlerin oy kullandığı 436 sandalyeden 410'unu kazandığını duyurdu.

Böylece Başbakan Ahmed, 5 yıl daha başbakanlık görevini yürütecek.

Ulusal Seçim Komisyon Başkanı Birtukan Mideksa, ülke genelinde güvenilir bir seçim yapıldığını ifade etti.

Güvenlik ve seçmen kayıtlarındaki gecikmelerden ötürü Tigray ve bazı seçim bölgelerinde ise seçimler eylül ayında yapılacak.

Başbakan Ahmed'in ilk sınavı

Seçimler, koltuğuna seçim kazanmadan oturan ve barışçıl bir seçim sözünü veren Başbakan Ahmed'in ilk büyük sınavı olarak da görülüyordu.

Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) koalisyonunun başına 2018'de geçen Abiy Ahmed, daha sonra koalisyonu lağvederek Refah Partisini kurmuştu.

EPRDF'deki 4 güçlü partiden biri olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) Ahmed'in yeni partisine katılmaması ise ülkede bugün yaşanan çatışma ortamındaki ilk ayrılık oldu.

Nüfusun en kalabalık olduğu Oromiya eyaletinde önde gelen muhalefet partileri, siyasetçilere uygulanan baskı ve gözaltılar nedeniyle seçimi boykot etti.

Yaklaşık 110 milyon nüfuslu Etiyopya, 10 eyalet ile Addis Ababa ve Dire Dawa gibi 2 özel şehir yönetiminden oluşuyor.