Rengarenk Bo-Kaap şehri kültürel miras koruması istedi

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da 4 Aralık Salı günü, renkli Bo-Kaap şehrinin Miras Koruma Yerleşimi Bölgesi olarak belirlemek için bir teklif sunuldu.

Afrika’nın güney ucunda, Cape (Kap) yarımadasında bulunan Cape Town, Güney Afrika’da turistlerin en fazla ziyaret ettiği yer. Bu şehirde, en büyük ilgi çeken yerlerin başında ise Bo-Kaap semti geliyor. Hintli, Endonezyalı ve Malezyalı Müslümanların yaşadığı Bo-Kaap, Arnavut kaldırımlı caddeleri ve şehrin en eski camii olan Jamai (Kraliçe Victoria) Camii ile dikkat çekiyor.

Rengarenk evleri ile ünlü Bo-Kaap hakkındaki teklif kabul edilirse, bölgede yaşanacak gelişmeler ve sahip oldukları mirasın potansiyel etkisi olacağı düşünülüyor. Bu konudaki ilk teklif 2013 yılında meclise sunulmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2018, 11:39