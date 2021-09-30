Richard Norland: 'Libya'da seçim kampanyası için anayasal bir zemine ihtiyaç var'

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Libya'da seçim kampanyası başlatmak için anayasal bir zemine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Norland, Libya'da aralık ayında yapılacak seçimlere ilişkin istişare görüşmelerinin yapıldığı Fas'ın başkenti Rabat'ta, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Norland, "Libya'da seçim kampanyasının başlaması gerekiyor, bu yüzden anayasal bir zemine ihtiyaç var. Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi heyetleri, bu zemini oluşturmak için çalışıyor. Bu çerçevede istişare görüşmelerinin olumlu sonuçlanacağını umuyorum." dedi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) ile Temsilciler Meclisi'nden (TM) temsilci heyetler, bugün, seçim yasasını görüşmek üzere başkent Rabat'ta bir araya gelmişti.

Görüşmelerin yarın da devam etmesi bekleniyor.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler için zaman daralırken taraflar, seçimlerin hukuki kriterlerini düzenleyen anayasal temel konusunda bugüne kadar uzlaşıya varamadı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, 21 Eylül'de Fas'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyaretten iki hafta önce de Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Fas'a gelmişti.

Fas daha önce de Libyalı taraflar arasında 5 tur diyalog görüşmesine ev sahipliği yapmıştı.