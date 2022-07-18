Ruanda, 7 rakibini geride bıraktı

Ruanda'nın, Afrika kıtasının ilaç ihtiyacının giderilmesi için kurulması planlanan Afrika İlaç Ajansına (AMA) ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Afrika Birliği Yürütme Konseyinin 15 Temmuz'da Zambiya'nın Lusaka kentinde gerçekleştirdiği 41. Olağan Toplantısında, Ruanda'nın AMA için ev sahibi ülke olmasına karar verildi.

Buna göre, Uganda, Cezayir, Mısır, Fas, Tanzanya, Tunus ve Zimbabve dahil 7 rakibini geride bırakan Ruanda, kıtanın tıp ve sağlık merkezi olma konusunda önemli bir avantaj yakaladı.

Ruanda, haziranda kıtanın ilk mRNA aşı üretim tesisinin kuruluş sürecine başlamıştı.

Son dönemde biyoteknoloji endüstrisine odaklanan Ruanda hükümeti, daha önce Afrika Biyo-İmalat Enstitüsünün kuruluşunu da onaylamıştı.