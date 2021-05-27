Ruanda, Fransa ile ilişkilerini geliştirmek istiyor

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, 1994 Ruanda soykırımındaki sorumluluğunu kabul eden Fransa'yla güçlü bir iş birliği kurmak istediklerini söyledi.

Kagame ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Kigali'de yaptıkları ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron'un Fransa'nın soykırımcı yönetime destek olduğunu kabul etmesinden memnuniyet duyduklarını aktaran Kagame, "Sorumluluğun ağırlığı ait olduğu yere geri döndü." dedi.

Bu ziyaretin geçmişle değil gelecekle ilgili olduğunu ifade eden Kagame, Fransa ve Ruanda'nın iki ülke halkının menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir ve güçlü bir ilişki tesis etmeyi arzuladığını söyledi.

Kagame, iki ülkenin de tarihte yaşananların aydınlatılması için ortak çalışmak zorunda olduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Kagame, "Değişmesine ihtiyaç duyulan geçmişten miras alınmış durumlar vardır. Şunu söylemek istiyorum ki Cumhurbaşkanı Macron, değişmesine ihtiyaç duyulan şeylerin farkına varanlardan biri. " diye konuştu.

Ülkesinin soykırım suçlularının ve şüphelilerin yakalanarak adalet karşısına çıkması için çabalarını hızlandıracağını dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise 2017 yılından bu yana tüm zorluluklara rağmen ilişkilerin geliştirilmesi için büyük çaba harcadıklarını kaydetti.

Macron, Ruanda'da Fransız özel sektörünün yatırımlarının artmasını ve ekonomik ilişkilerin de geliştirilmesi için uğraşacaklarını vurguladı.

Basın toplantısı öncesi Ruanda'da soykırım anıtında yaptığı konuşmada da Macron, "Fransa'nın Ruanda'da rolü, geçmişi ve siyasi bir sorumluluğu var." ifadelerini kullanmış, zamanın Fransız hükümetinin soykırım uygulayan Ruanda yönetiminin fiilen yanında olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, martta Ruanda soykırımına ilişkin sunulan raporda, Fransa'nın soykırımda ağır sorumluluğu bulunduğu ancak suç ortağı olduğunu gösteren bir şey olmadığı belirtilmişti.

Dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın, soykırımda önemli rol oynadığı vurgulanan raporda, "Fransa, soykırım hazırlığı konusunda kör davrandı." ifadesi kullanılmıştı.

Raporda, Fransa'nın soykırımı yapan hükümete silah temin etmesinin ve Fransız askerlerinin Ruanda ordusuna eğitim vermesinin arkasında ülkenin etnikçi yaklaşımının olduğu aktarılmıştı.

Ruanda hükümetinin girişimiyle ABD merkezli "Levy Firestone Muse" hukuk firmasının hazırladığı raporda da Fransa'nın Ruanda soykırımında ciddi sorumluluğu bulunduğu ve Fransız hükümetinin Hutu rejiminin soykırım gündeminden habersiz olmadığı, öngörülebilir bir soykırıma imkan tanıdığı vurgulandı.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyor. Fransa, 23 Haziran 1994'de ülkenin güneybatısında sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak amacıyla Turkuaz Operasyonu'nu başlatmıştı. Fransa, soykırımı engellemek yerine soykırımcılara silah ve mühimmat desteği sağladığı için kınanmıştı.

Fransa'nın 1994'te Ruanda soykırımını yapan Hutu hükümetine, Fransız ordusunun kontrolü altında olan bölgeden kaçması için emir verdiği "diplomatik telgraf" ortaya çıkmıştı.

Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.

AA