Ruanda'nın tarım ihracatı yüzde 44 arttı

Ruanda Ulusal Tarım Raporuna göre, tarım ürünlerinin ihracatından Ruanda bu yıl 640 milyon dolar gelir elde etti.

Raporda, tarım ürünlerinin ihracatının geçen yıla göre bu yıl yüzde 44 artış gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

Artışta Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesinin olumlu etkisi olduğu kaydedildi.

İhraç edilen ürünlerin başında kahve, çay, sebze, meyve ve çiçek gibi ürünlerin olduğu açıklandı.