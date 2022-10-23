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Ruanda ve Burundi sınırı yıllar sonra yeniden açıldı

Burundi hükümeti, Ruanda ile kapalı olan sınırın yıllar sonra yeniden açıldığını duyurdu.

Afrika 23.10.2022, 14:34
Ruanda ve Burundi sınırı yıllar sonra yeniden açıldı

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Burundi'nin artık tüm komşu ülkeleriyle sınırlarının açık olduğunu bildirdi.

Burundi, 2015'te darbe teşebbüsünde bulunanların Ruanda'ya sığınmasının ardından bu ülkeyle sınır kapılarını kapatmıştı.

Ruanda hükümeti, darbeye kalkıştığı ileri sürülen kişilerin Burundi'ye iadesini reddetmişti.

Burundi, iki ülke arasında diplomatik krize yol açan darbe girişimini Ruanda'nın desteklediğini ileri sürmüştü.

#Ruanda #Burundi
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