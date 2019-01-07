Ruanda ve İsrail ilk doğrudan uçuşu başlattı

Ruanda'nın ulusal taşıyıcısı Ruanda Air, Ruanda ve İsrail arasındaki ilk direkt uçuşlarını bugün gerçekleştirecek.

Açıklama Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı İsrail Katz ve Ruanda Büyükelçisi Joseph Rutabana arasında imzalanan bir havacılık anlaşmasının ardından geldi.

Dini bir haber kaynağı Srugim'e göre, "Açık gökyüzü anlaşması İsrail'e ve İsrail'den yapılan uçuşlarda önemli bir artışa neden oldu." dedi. Anlaşma ile, her ülkenin Ben Gurion Havaalanı ile Ruanda'nın başkenti Kigali arasında yedi tarifeli sefer yapabileceğini belirtti.

Ruanda ve İsrail, eski Belçika kolonisinin Temmuz 1962'de bağımsızlık kazanmasından kısa bir süre sonra diplomatik ilişkiler kurdu, ancak bu bağlar, çoğu Afrika devletinin İsrail'le ilişkileri kopardığı Yom Kippur Savaşı'ndan sonra 1973'te koptu. Ekim 1994’te bağların yeniden kurulmasıyla Ruanda, İsrail’e büyükelçi gönderdi, ancak altı yıl sonra bütçe kısıtlamaları nedeniyle elçiliği kapatmak zorunda kaldı.

Büyükelçilik Rutabana'nın 2015 yazında büyükelçi olarak atanmasıyla yeniden açıldı. İsrail, Ruanda'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da faaliyet gösteren yerleşik olmayan bir büyükelçi tarafından temsil edildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2019, 16:48