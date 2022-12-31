Ruanda ve KDC arasındaki "casusluk" krizi derinleşiyor

Ruanda Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ağustosta iki Ruanda vatandaşının "casusluk" suçlamasıyla tutuklandığına dikkat çekilerek "KDC'de yabancı düşmanlığı ve Ruandalılara karşı nefret suçu endişe verici derecede." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, KDC hükümetine gerginliği azaltmak için nefret söyleminden vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.

Cenevre merkezli Afrika Sağlığı Geliştirme Örgütünde görevli Ruanda vatandaşları Dr. Juvenal Nshimiyimana ve Moses Mushabe, casusluk suçlamasıyla KDC'de tutuklanmıştı.