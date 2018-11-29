Rus bankası yanlışlıkla kredi verdi

Afrika’nın en fakir ülkeleri arasında gösterilen Orta Afrika Cumhuriyeti ile Rusya arasında ilginç bir olay yaşandı. Rusya Devlet Bankası VTB ülkeye 12 milyar dolar kredi sağladığını bildirdi.

Kısa süreli bir şok yaşayan Orta Afrika devlet yetkilileri, VTB’nin yanlışlık yaptığını açıklaması üzerine konuyu açıklığa kavuşturdu.

Orta Afrika Cumhuriyeti’ne kredi verildiği bilgisi, Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan üç aylık VTB mali raporunda açıklanmıştı. Raporda ülkenin yıllık gelirinin altı katı paranı yani 12 milyar doların kredi olarak verildiği yazılıydı. Reuters’in konuyu araştırması üzerine eski Fransız sömürgesi olan ülkeye böyle bir kredinin verilmediği belirtildi.

Banka hatanın sistem kaynaklı olduğunu açıklarken, siber saldırı ihtimalinde de duruluyor. Sorumlularla ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Orta Afrika hükümet sözcüsü Ange Maxime Kazagui, Rus bankasından alınan veriler sorulduğunda, “Bu bilgiye sahip değilim. Fakat güvenilir değil çünkü 12 milyar dolar Orta Afrika’nın borç kapasitesinin oldukça ötesinde” ifadesinde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) üyesi olan Orta Afrika Cumhuriyeti, herhangi bir mali girişimde bulunurken IMF’ye danışmak zorunda.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 11:53