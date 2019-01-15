Rusya'nın Afrika'daki ayak izi genişliyor

Rus elmas devi Alrosa, Zimbabwe'de madencilik faaliyetlerine başlaması için bir yan kuruluş kurdu.

Zimbabwe Başkanı Emmerson Mnangagwa, 14 Ocak 2019'da Moskova'da yapılan bir toplantıda Rus elmas üreticisi Alrosa'nın CEO'su Sergei Ivanov ile anlaştı.

Dünyanın en büyük elmas üreticisi olan Alrosa, 2013 yılında Zimbabwe'de jeolojik araştırmalar yapmaya başlamış, ancak ülkenin elmas endüstrisi reformu nedeniyle 2016'da orada aldığı lisansları düşürmüştür.

Alrosa genel müdürü Sergey Ivanov yaptığı açıklamada, “Bugün ortaklığımızın yeni bir aşaması için fırsatlar görüyoruz” dedi. Alrosa'nın Zimbabwe Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın resmi ziyaret için Moskova'ya gelmesiyle yeni operasyonlarının başladığını duyurdu.

Devlet kontrolündeki Alrosa, ülkede Zimbabwe hükümetinin desteğiyle yeni madencilik operasyonları geliştireceğini söyledi.

Alrosa, Aralık ayında Zimbabwe'nin Harare başkentinde bir yan kuruluş kurdu ve jeologları ve maden mühendisleri ülkeye Şubat ayında faaliyete geçmeleri için varacaklarını söyledi.

Alrosa, ülkedeki gelecekteki projeler hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Alrosa'nın ana üretim varlıkları Rusya'da bulunmaktadır, ancak şirketin Angola'da da işlemleri bulunmaktadır. Rusya, son yıllarda Afrika genelinde profilini yükseltti, askeri işbirliği anlaşmaları imzaladı, ticareti hızlandırdı ve Zimbabwe'deki ortak platin projeleri ile ilgilendi.

Zimbabwe, Afrika'nın yanı sıra Londra'da da uzun vadeli lider Robert Mugabe'nin 2017'nin sonlarında devrilmesinden bu yana bir dizi konferans düzenledi. Mnangagwa'nın Rusya ziyareti, protestocuların on yıldaki en kötü ekonomik krize cevaben yakıt fiyatını yüzde 150 artırmasının ardından iki gün Pazartesi günü Harare'de barikatlara yol açtı ve lastik yakıldı.

Zimbabve'de, Avustralyalı petrol şirketi, Afrika kıtasının en büyük petrol ve doğal gaz rezervini keşfetmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2019, 10:48