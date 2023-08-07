Rusya ve Wagner bayraklarıyla gövde gösterisi

Nijer'de 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un alıkonulmasıyla başlayan darbenin ardından cuntaya desteğini göstermek isteyen on binlerce kişi ülkenin en büyük stadyumunu doldurdu.

Niamey'de darbe destekçileri, kendine Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) ismi veren cuntanın çağrısıyla, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) cuntaya verdiği sürenin dolmasına saatler kala General Seyni Kountche Stadyumu'nda toplandı.

Yaklaşık 30 bin kişi kapasiteli stadyum tamamen doldu, CNSP üyeleri de gövde gösterisi yaptı, dakikalarca alkışlandı.

CNSP'nin liderlerinden Mohamed Toumba stadyumda yaptığı konuşmada, yönetimi bırakmayacaklarının altını çizdi, "Nijer'in ilerlemesine karşı çıkanların Makyavelist planlarının" farkında olduklarını söyledi.

WAGNER BAYRAKLARI

1974'te Nijer'in kurucu Cumhurbaşkanı Hamani Diori'yi deviren darbeci General Seyni Kountche'nin adını taşıyan stadyumda, Nijer bayraklarının yanı sıra Rus bayrakları ve "Wagner+Rusya: Özgürlük", "Batıya karşı çare Wagner", "Wagner: Güvenlik, itibar ve güç" yazılı dövizler de dikkati çekti.

ECOWAS'ın 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için verdiği 7 günlük süre, gece yarısından önce doluyor.

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.