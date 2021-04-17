Sadakataşı Derneğinden çok uzaklara ramazan yardımı

Sadakataşı Derneği gönüllüsü Ömer Faruk Yıldız, AA muhabirine, "Zor şartlar altında yaşayan Ganalı kardeşlerimizle bu ramazanda bir araya gelerek onlara yalnız olmadıklarını hissettirdik." açıklamasını yaptı.

Yıldız, Gana’nın Madena, New Adenta ve Power Land bölgelerinde yaşayan 455 aileye salça, makarna, pirinç, şeker, yağ ve tuzdan oluşan ramazan kumanyası dağıtımı yapıldığını kaydetti.

Başkent Akra’nın kırsal bölgesindeki hafızlık kursunda eğitim gören 200 öğrenciye 3 gün boyunca iftar verildiğini söyleyen Yıldız, iftar organizasyonlarına devam edeceklerini belirtti.

Ramazan çalışmalarına "Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz" çağrısıyla başlayan Sadakataşı Derneği tarafından Gana’nın kurak bölgelerinde 7 su kuyusu açıldı.

Yıldız, "Kurak bölgelerde temelini attığımız su kuyularının açılışlarını yaptık. Yardımların buraya ulaşmasında katkısı olan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dernek gönüllüleri ayrıca Ganalı Müslümanlara fitre ve zekât dağıtımlarının yanı sıra 200 çocuğa da bayramlık kıyafet hediye edecek.