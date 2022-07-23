Sadakataşı’ndan Uganda’ya eğitim kompleksi

Uganda’da bulunan Sadakataşı ekibi cami, okul, imam evi ve şadırvandan oluşan Resul Bayram ve Sare Sultan Eğitim Kompleksinin açılışını bölge halkının katılımıyla gerçekleştirdi.

400 kişilik cami

Bölge halkının ibadethane ihtiyacının karşılanması için kompleks içerisinde 250 m² alan üzerine modern bir cami inşa edildi. 400 kişinin birlikte ibadet edebileceği camiden bölgede yaşayan yaklaşık 3 bin kişi istifade edecek. Camide görev alacak imamın ailesi ile birlikte yaşayacağı bir evde kompleks içerisinde inşa edildi.

Bölgenin en önemli sorunlarından olan içilebilir temiz su ihtiyacı için dernek tarafından derin su kuyusu açılışı gerçekleştirildi. Proje kapsamında 5 kişilik şadırvan ve lavabo inşa edildi.

150 öğrenci eğitim görecek

Eğitim kompleksinde yer alan okul 200 m² alan üzerine projelendirildi. 3 derslik ve öğretmenler odasının bulunduğu okulda öğrencilere ülke müfredatı ve dini eğitim verilecek. Okulda toplamda 150 öğrenci eğitim görecek.

3 bin kişi yararlanacak

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Sadakataşı olarak eğitim ve ibadet alanında yoksul coğrafyalara kurulduğumuz tarihten itibaren kalıcı eserler inşa ediyoruz. Bugünde Uganda’da önemli bir eserin açılışını gerçekleştiriyoruz. Eğitim kompleksinde 150 öğrenci ülke ve dini müfredat içeren eğitim görecek. Bölgede yaşayan 3 bin civarında insan camiden istifade edebilecek. Yardımların buraya ulaşmasında katkısı bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.