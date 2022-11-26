Sağlığına kavuşan Başbakan Maiga 4 ay sonra kamuoyunun karşısına çıktı

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Assimi Goita'nın Maiga'yı kabul ettiği duyuruldu.

Paylaşımda Goita ile Maiga'nın kabulde çekilmiş fotoğraflarına da yer verildi.

Yerel Essor gazetesine konuşan Maiga da Cumhurbaşkanı Goita'ya göreve başlamaya hazır olduğunu bildirdiğini belirterek göreve başlama tarihinin birkaç gün içinde duyurulacağını kaydetti.

Maiga, temmuzda beyin damarlarındaki rahatsızlık nedeniyle başkent Bamako'da hastaneye kaldırılmış ve görevine ara vermek zorunda kalmıştı.

Bu süreçte göreve, Bölgesel Yönetim Bakanı Albay Abdoulaye Maiga vekalet etmişti.