Sahte ilaç nedeniyle aynı aileden 10 kişi öldü
Nijerya, sahte ilaç skandalıyla sarsıldı. Ülkede aynı aileden 10 kişi, ayak enfeksiyonuna iyi geldiği iddiasıyla kullandıkları bitkisel ilaçtan dolayı hayatını kaybetti.
Afrika 24.06.2021, 02:54
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kwara eyaletinde sahte bitkisel ilacı tüketen 10 kişi yaşamını yitirdi.
Kwara Polis Sözcüsü Ajayi Okasanmi, yaptığı açıklamada, Kwara eyaletine bağlı Gwanara bölge sakinleri, ayak enfeksiyona çare olduğu iddia edilen sahte bitkisel ilacı tükettiklerini belirtti.
Okasanmi, ilacı tüketen aynı aileden 10 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Bölgeye sağlık personelleri gönderildiğini aktaran Okasanmi, olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını ifade etti.
Okasanmi, halka bu tür içecek ve ilaçlardan uzak durmaları çağrısı yaptı.
Kaynak: AA
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