Saldırı hazırlığındaki 29 isyancı etkisiz hale getirildi

Burkina Faso’nun Sourou şehrinde askeri birliğe saldırı hazırlığı yaptığı ileri sürülen 29 isyancı etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sourou şehrinin Gomboro mevkisinde bulunan askeri birliğe saldırı hazırlığı yaptığı iddia edilen isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 29 isyancı etkisiz hale getirilirken, 11 Burkina Faso askeri yaralandı.

Geçen hafta aynı bölgede Burkina Faso Ordusu Yardımcı Birliğinin (VDP) 41 üyesi, kimliği belirsiz silahlı grubun saldırısında yaşamını yitirmişti.

Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, saldırının ardından 48 saatlik yas ilan etmişti.

Burkina Faso'da Kasım 2021'de düzenlenen terör saldırılarında 58 askerin yaşamını yitirmesi, kamuoyunda hükümete karşı ciddi eleştirilere neden olmuştu.

Bu saldırılardan sonra Cumhurbaşkanı Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmiş; hükümet, terörle mücadelede başarısız olmakla suçlanmıştı.

Kabore ise artan tepkiler üzerine 8 Aralık 2021'de Başbakan Joseph Marie Dabire'yi görevden almıştı.