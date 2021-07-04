Salgın Afrika'da 145 bin 381 can aldı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 686 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 145 bin 381'e yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 686 bin 549 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 926 bin 483'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta gerçekleşti.

AA