Salgın Afrika'da 173 bin 513'e can aldı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 6 milyon 876 bin 852'ye ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 173 bin 513'e, iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 7 bin 268'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar kişinin yaşadığı kıtada virüse karşı tam olarak aşılananların oranı sadece yüzde 1,46.

Nüfusunun yüzde 27'sini aşılayan Fas, Afrika'da en fazla aşı uygulanan ülke oldu.

AA