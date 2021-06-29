Salgını önemsemeyen devlet başkanının ani bir şekilde öldüğü Tanzanya'da Kovid-19 verileri ilk kez açıklandı
Tanzanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerini Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan ilk defa açıkladı.
Afrika 29.06.2021, 14:23
Tanzanya'nın ilk kadın devlet başkanı Hassan, televizyonda yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle "kritik durumda" olan 70 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirtti.
Hassan, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısıyla ilgili bilgi vermedi.
Kovid-19'la mücadele kapsamında 470 milyon dolarlık aşı alacaklarını açıklayan Hassan, Tanzanya'nın COVAX programına da dahil olacağını sözlerine ekledi.
Hassan, salgını önemsemeyen tavırlarıyla gündeme gelen eski Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin 17 Mart'taki ani ölümü sonrası devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.
AA
29
açık
Günün Anketi Tümü