S.Arabistan'da hasta olan Gabon lideri için endişeler artıyor

Afrika Birliği'nden (AU), 24 Ekim'de Suudi Arabistan'daki hastaneye kaldırılan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun sağlık durumuyla ilgili bazı gelişmelerden endişe duyulduğu belirtilerek, ülkeye bu hafta uzman heyet gönderileceği bildirildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "AU Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Gabon Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuyla ilgili bazı gelişmelerden endişe duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, başkent Libreville'ye gönderilecek heyetin Bongo'nun sağlığı ve ülkedeki siyasi durumla ilgili "bilgi edineceği" kaydedildi.

"Gabon'un tüm siyasi aktörleri ve kurumları, ülkenin birliğini, huzurunu ve istikrarını korumak için çabalarını sorumluluklarıyla birleştirmelidir." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, AU'nun ülkedeki anayasal düzene sıkı sıkıya bağlı olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı'nın görevi geçici olarak yardımcısına verildi

Cumhurbaşkanı Bongo'nun sağlık durumunun belirsizliğini koruması nedeniyle geçen hafta Başbakan Emmanuel Issoze Ngondet'in isteğiyle Anayasa Mahkemesi, anayasanın 13. maddesine yaptığı eklemeyle Bongo'nun bazı görevlerini geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Pierre-Claver Maganga Moussavou'ya vermişti.

Bongo'nun görevlerinin bir kısmını geçici olarak üstlenen yardımcısı Moussavou, Başbakan Ngondet'in bildirdiği gündemle toplanacak Bakanlar Kuruluna başkanlık edecek.

Mahkemenin bu kararıyla anayasaya göre cumhurbaşkanının yokluğunda, senato başkanının geçici cumhurbaşkanı göreviyle 30 ile 60 gün arasında cumhurbaşkanı seçimini düzenlemesinin önüne geçilmiş oldu.

Bongo'nun felç geçirdiği veya öldüğü iddia edilmişti

Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'den bu yana kameralar karşısına çıkmayan Bongo'nun sağlık durumuyla ilgili medyada farklı iddialar yer almıştı.

Uluslararası medya, Bongo'nun felç geçirdiğini veya öldüğünü öne sürmüştü. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ike Ngouoni, Cumhurbaşkanı'nın son aylardaki yoğun programı nedeniyle aşırı halsizlik yüzünden Riyad'da hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

Ngouoni, ciddi rahatsızlık geçiren Bongo'nun iyileşmeye ve tüm fiziksel yetilerini geri kazanmaya başladığını duyurmuştu.

Ali Bongo Ondimba Kimdir?

Babası Gabon Devleti başında 41 yıl kaldı. 15 yaşındayken babasıyla beraber din değiştirerek Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçti.

2009’da devlet başkanlığına hileli olduğu iddia edilen bir seçimle ‘getirilen’ Ali Bongo, Fransa Sorbonne’da hukuk eğitimi aldı. 23 yaşında siyasete girdi. Önce Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan Bongo daha sonra Diyanet İşleri Konseyi'nin başkanlığına getirildi. 1999’da Savunma Bakanı, 2006’da hem Savunma hem Devlet bakanlığına getirildi. 2008’de babasının partisinin başkan yardımcısıydı.

Manganez, elmas, çelik ve Petrol havzaları ile ünlü olan Gabon eski bir Fransız sömürgesi.1960’da bağımsızlığına kavuşmuş olsa da Fransız Total şirketi ülkenin petrolünün yarısına el koymuş durumdaydı. Bongo'nun Fransa'dan uzaklaşıp ABD'ye yakınlaşması pekçok çevreyi rahatsız etti.

Gabon’da resmi dil olarak kabul edilen Fransızca’nın yerini İngilizce aldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 07:49