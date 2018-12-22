Sarı bidonlar halı olup yollara serildi

Gana'da sarı plastik bidonlardan örülmüş halı kaplı yolu takip ederseniz Oz Büyücüsünün Zümrüt Kentine değil ama başkenti Akra'nın La şehrine gidersiniz.

Burası sanatçı Attukwei Clottey'in tozlu sokakları dev sarı plastik halılarla kapladığı yer.

Gana'da "Kufuor galon" olarak bilinen ve eski Cumhurbaşkanı John Kufuor'un ismini taşıyan, kendine özgü bir tür sarı renk bidondan kesilien parçalar plastik halı oluşturmak için dikiliyor.

2000'li yılların başlarında, Bay Kufuor'un iktidara gelmesiyle, su kıtlığı vardı ve insanlar su toplamak için uzun yolculuklarında onları kullandıkça, ülke çapında büyük sarı kaplar görülmeye başladı.

Bazıları hala o bidonları kullanıyor, ancak çoğu artık atılıyor ve Clottey “Afrogallonism” adını verdiği sanatı için onları tekrar kullanıyor.

Clottey, 2005'ten bu yana 30 bin Kufuor galonu kullandığını tahmin ediyor. 2016'da başlayan yaklaşık 3 binin sarı tuğlalı yol projesine girdiğini söylüyor.

Sanatçı başlattığı projenin turistlerin ilgisini çekmesinden memnun.

İnsanlar, toplandıkları Kufuor galonlarını Clottey'in atölyesine götürür, burada tartılır ve kilogram başına 3 $ (2,30 £) öderler.

Fotoğraflar: Nii Odzenma

Kaynak: BBC, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2018, 11:23