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Sarıhumma Kenya'da can aldı

Başkent Nairobi'nin yaklaşık 300 kilometre kuzeyindeki Isiolo bölgesinde 3 kişi sarıhumma virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

Afrika 05.03.2022, 14:17
Sarıhumma Kenya'da can aldı

Kenya'da sarıhumma salgınının baş gösterdiği bildirildi.

Kenya Sağlık Bakanlığı, başkent Nairobi'nin yaklaşık 300 kilometre kuzeyindeki Isiolo bölgesinde 3 kişinin sarıhumma virüsü nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Bakanlık Genel Direktörü Patrick Amoth, şüpheli 15 vakanın tespit edildiğini ancak şimdilik 3 vakanın doğrulandığını belirtti.

Hastaların çoğunluğunun genç erkekler olduğu öğrenildi.

Ayrıca, ülkenin yüksek riskli bölgelerinde sarıhumma aşısı kampanyası başlatılacağı aktarıldı.

Enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sarıhumma virüsü, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açıyor.

#kenya #Sarıhumma
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